Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νεκρός σε τροχαίο 42χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Χαλκιδική: Νεκρός σε τροχαίο 42χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Τη ζωή του έχασε 42χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στις 11:15 το πρωί της Τετάρτης το 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας – Στανού, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονη συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ