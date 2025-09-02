Χαλκιδική: Ληστής με όπλο επιτέθηκε σε κοσμηματοπωλείο ξενοδοχείου

Στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, το μεσημέρι της Τρίτης (02/09), σημειώθηκε ένοπλη ληστεία σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τρίτης σημειώθηκε η ληστεία, όταν έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους οι δύο δράστες μπήκαν σε κοσμηματοπωλείο εντός του ξενοδοχείου στην Κασσάνδρα στη Χαλκιδική και υπό την απειλή όπλου έκλεψαν χρυσαφικά.

Έπειτα τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την Αστυνομία.