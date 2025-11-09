Χαλκίδα: Στη φυλακή επτά άτομα για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου – Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τέσσερις συλληφθέντες που εμπλέκονται στη δολοφονία του 20χρονου Μάριου από τη Χαλκίδα.

Οι κατηγορούμενοι δεν κατάφεραν να πείσουν ανακριτή και εισαγγελέα για τη αθωότητά τους. Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί άλλα τρία άτομα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Παράλληλα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ένας 30χρονος που συνελήφθη για την ίδια υπόθεση. Στον 30χρονο επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής παρουσίας στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν τις 11, στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για συμπλοκή στο σημείο, ωστόσο όταν οι δυνάμεις έφτασαν, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη απομακρυνθεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 23:06, το κέντρο επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Εύβοιας έλαβε νέα ενημέρωση πως άγνωστοι, επιβαίνοντες σε όχημα, μετέφεραν και εγκατέλειψαν στην είσοδο του Νοσοκομείου Χαλκίδας έναν 20χρονο, ο οποίος ήταν ήδη νεκρός, και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 00:50, αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο με δύο αιμόφυρτους επιβαίνοντες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, ενώ οι αρχές διερευνούν τη σύνδεσή τους με το φονικό επεισόδιο.