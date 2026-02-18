Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Χαλκίδα: Οδηγός ταξί έχασε τις αισθήσεις του και προσέκρουσε σε κολωνάκια (Βίντεο)

Ο οδηγός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χαλκίδας

Χαλκίδα: Οδηγός ταξί έχασε τις αισθήσεις του και προσέκρουσε σε κολωνάκια (Βίντεο)
Πηγή: eviaonline.gr
Αναστασία Ξυδιά

Το βράδυ της Τρίτης (17/02) σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην Χαλκίδα, όταν για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας οδηγός ταξί έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε πάνω σε κολωνάκια.

Σύμφωνα με όσα γράφει το eviaonline.gr, άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται.

Το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές από τη σύγκρουση.

