Χάος στην Χαλκίδα: Οδηγοί εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους στην Υψηλή Γέφυρα και φεύγουν με τα πόδια (Εικόνες)

Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρέθηκαν δεκάδες οδηγοί στη Χαλκίδα, εξαιτίας των μπλόκων που έχουν στήσει αγρότες στην Υψηλή Γέφυρα.

Το σημείο παραμένει κλειστό, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι σε εργοστάσια και επιχειρήσεις της δυτικής πλευράς της πόλης να αδυνατούν να μετακινηθούν προς τις κατοικίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, αρκετοί πολίτες, μη έχοντας άλλη επιλογή, εγκατέλειψαν τα οχήματά τους στην περιοχή και επέστρεψαν πεζoί στα σπίτια τους.

Οι δρόμοι πάνω στη γέφυρα, αλλά και οι παράδρομοι κάτω από αυτήν, έχουν μετατραπεί σε άτυπο χώρο στάθμευσης, προκαλώντας έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εκνευρισμό στους οδηγούς, καθώς δεν υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ οι αγρότες επιτρέπουν τη διέλευση μόνο σε ασθενοφόρα και σε περιπτώσεις πολιτών που χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Δείτε εικόνα από το σημείο: