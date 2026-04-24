Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
Λιοσίων: Βελτιώνεται η κατάσταση της 16χρονης – Τι λέει η μητέρα
ΓΡ. ΤΥΠΟΥ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η υγεία της 16χρονης, η οποία παρασύρθηκε στην οδό Λιοσίων από μηχανή.

Σύμφωνα με την μητέρα της, η ανήλικη αποσωληνώθηκε και ξεκίνησε να έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Ειδικότερα, η μητέρα της 16χρονης μίλησε στον AΝΤ1, όπου περιέγραψε τα πρώτα σημάδια επικοινωνίας στο νοσοκομείο με την κόρη της, μετά το ατύχημα.

«Αντιλήφθηκε εμάς τους γονείς της, δεν μιλάει ακόμα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, εγώ θα είμαι δίπλα της συνέχεια», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά το γεγονός ότι η 16χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να δίνει τη δική της μάχη, η πορεία της παρουσιάζει πλέον θετικές ενδείξεις. Έχει αποσωληνωθεί και εμφανίζει κινητική ανταπόκριση, εξέλιξη που οι γιατροί αξιολογούν ως ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, δεδομένης της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο περιστατικό και την εγκατέλειψε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.

