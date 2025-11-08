Χαλκίδα: Απολογούνται οι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου

Το κατώφλι των δικαστηρίων της Χαλκίδας πέρασαν το πρωί του Σαββάτου (08.11) άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου.

Από τα επτά άτομα που συνελήφθησαν συνολικά, οι τρεις χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι, για το οπαδικό επεισόδιο που κατέληξε στον θάνατο του νεαρού.

Οι τρεις νεαροί 19, 22 και 23 ετών, αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τουςχ και υποστήριξαν ότι έπεσαν σε ενέδρα και αμύνθηκαν. Αντίθετα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.