Χαλκίδα: Ανήλικος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό που παρακολουθούσε το Καρναβάλι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά της 9 το βράδυ της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου στη Χαλκίδα την ώρα που ήταν σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις του Καρναβαλιού.

Σύμφωνα με το eviaonline, ανήλικος οδηγός μηχανής που στερούνταν δίπλωμα, και κινείτο σε οδό κοντά στο άλσος Κανήθου, παρέσυρε 15χρονο πεζό, ο οποίος παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη.