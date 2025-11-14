Χαλάνδρι: Αναποδογύρισε ΙΧ στο Χαλάνδρι – Μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά
Διακόπηκε η κίνηση στη μία λωρίδα στη κάθοδο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Χαλάνδρι το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11) όταν αυτοκίνητο αναποδογύρισε.
Το ατύχημα συνέβη στην οδό Παλαιολόγου, ενώ υπάρχει τουλάχιστον μία γυναίκα που έχει τραυματιστεί ελαφρά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μετά το τροχαίο έκλεισε η μία λωρίδα στην κάθοδο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ