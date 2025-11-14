Χαλάνδρι: Αναποδογύρισε ΙΧ στο Χαλάνδρι – Μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Χαλάνδρι το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11) όταν αυτοκίνητο αναποδογύρισε.

Το ατύχημα συνέβη στην οδό Παλαιολόγου, ενώ υπάρχει τουλάχιστον μία γυναίκα που έχει τραυματιστεί ελαφρά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μετά το τροχαίο έκλεισε η μία λωρίδα στην κάθοδο.