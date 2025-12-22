Χαλάει ο καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από Χριστούγεννα έως Πρωτοχρονιά με βροχές και καταιγίδες – Πού θα χιονίσει

Χειμωνιάτικο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού φέτος τις γιορτές, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Ο καιρός θα είναι άστατος τόσο για τις γιορτές των Χριστουγέννων όσο και της Πρωτοχρονιάς, με βροχές, καταιγίδες και κρύο. Επίσης, τα χιόνια είναι πιθανό να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Μαρουσάκης: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από τα Χριστούγεννα

Χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού μέχρι και την Πρωτοχρονιά, με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας να επηρεάζουν τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η νέα εβδομάδα αρχίζει με βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης, τα Χριστούγεννα θα περάσουμε υπό άστατες καιρικές συνθήκες, με αρκετές βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ τα χιόνια θα επιμένουν κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα. Στην αλλαγή του έτους δεν αποκλείεται να δούμε χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σήμερα η μέρα ξεκινά με κρύο και συνθήκες παγετού, κοντά στους 7 βαθμούς Κελσίου, ενώ αργά το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του ηπειρωτικού κορμού οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική κυριαρχούν συννεφιές στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Ο καιρός του βοριά θα επηρεάσει την περιοχή, με λίγες βροχές γύρω από Πάρνηθα και Πεντέλη, χωρίς όμως κάτι αξιόλογο. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 16 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι νεφελώδης, με πιθανές βροχές γύρω από τον Θερμαϊκό και τη Χαλκιδική. Η θερμοκρασία αναμένεται κοντά στους 14 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα φυσιολογικά για την εποχή.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, σιγά-σιγά θα μας πλησιάζει η νέα κακοκαιρία. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει σταθερός, με βοριάδες στα ανατολικά ηπειρωτικά. Ανατολική και νότια Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, βορειοανατολική Αττική, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα επηρεαστούν από περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο καιρός θα επιδεινωθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Πρώτα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική χώρα, και προς το απόγευμα τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, φτάνοντας στα δυτικότερα τμήματα του Αιγαίου.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, η άστατη καιρική εικόνα θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Θα σημειωθούν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στο μεγαλύτερο μέρος του ηπειρωτικού κορμού, ενώ και η Αττική πιθανόν να δεχθεί ένα πέρασμα από καταιγίδα.

Στις 26 Δεκεμβρίου τα φαινόμενα θα περιοριστούν ανατολικά και νότια, ενώ ο βοριάς θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα εκτονωθεί κυρίως στο κεντρικό, ανατολικό και βόρειο Αιγαίο.

Συνολικά, το διάστημα 24-26 Δεκεμβρίου θα επηρεαστεί η χώρα από έντονα φαινόμενα στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με πολλά χιόνια στα ψηλά βουνά. Από τις 26 Δεκεμβρίου αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση, ενώ η θερμοκρασία θα πέφτει σταδιακά, με πιθανή κατέβασή της σε χαμηλότερα υψόμετρα κατά την αλλαγή του έτους.

Τσατραφύλλιας: Κάλαντα με καιρό τύπου «Π»

Καθώς μπαίνουμε σε φάση προχωρημένου φθινοπώρου, ο καιρός αλλάζει και φέρνει συννεφιές, βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, λέει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σταθερές, ενώ χιόνια αναμένονται στα ορεινά και τα χιονοδρομικά κέντρα. Οι γιορτές θα κυλήσουν με άστατο καιρό, με πιθανή πτώση θερμοκρασιών προς την Πρωτοχρονιά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«”Κάλαντα με καιρό τύπου -Π- …”

Καλημέρα!

Από σήμερα αφήνουμε πίσω μας τις ηλιόλουστες ημέρες και μπαίνουμε σε συνθήκες προχωρημένου Φθινοπώρου με συννεφιές και βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια!

Την Τρίτη ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές πιο ισχυρές στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες για αυτό η θερμοκρασία δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα.

Επίσης χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα περισσότερα χιονοδρομικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Για την ημέρα των Χριστουγέννων υπάρχει απόκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων όποτε πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.

Πάντως ο καιρός θα παραμείνει άστατος όλες τις ημέρες των γιορτών με την τάση για περισσότερο κρύο προς την πρωτοχρονιά να επιμένει!»

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα 22/12

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα, στην ανατολική Αττική και τα νησιά του Ιονίου θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Θεσσαλία να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές στο Ιόνιο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.