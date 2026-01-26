Χαϊδάρι: Συνελήφθη 20χρονος με πιστόλι – Είχε πάνω του γεμιστήρα με 5 φυσίγγια

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 20χρονος στο Χαϊδάρι που εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του πιστόλι και γεμιστήρα με 5 φυσίγγια.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ΕΛΑΣ εντόπισαν δίκυκλο στην περιοχή του Χαϊδαρίου, στο οποίο επέβαινε ο νεαρός ως συνεπιβάτης, με οδηγό άλλο άτομο και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκειά της καταδίωξης, ο 20χρονος αποβιβάστηκε από το δίκυκλο και τράπηκε σε φυγή πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους ανωτέρω αστυνομικούς.

Κατά τη σύλληψη του, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά σε βάρος των αστυνομικών, εξυβρίζοντάς τους και απειλώντας τους.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, καθώς και προσαρτημένος γεμιστήρας με 5 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.