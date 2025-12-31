Με 250 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε στους δρόμους του Χαϊδαρίου με μια κόκκινη Lamborghini ένας 23χρονος, ο οποίος, σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, φαίνεται να δέχεται οδηγίες από έναν 32χρονο οδηγό, ο οποίος, σύμφωνα με τις έρευνες, είχε και ρόλο στην μίσθωση του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη δημοσίευση του υλικού κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), οι οποίοι αξιοποίησαν πλήρως τα στοιχεία που «έδινε» το ίδιο το βίντεο.

Η έρευνα εστίασε αφενός στην ανάλυση του οπτικού υλικού καρέ-καρέ κι αφετέρου στην ψηφιακή «χαρτογράφηση» της ανάρτησης και των λογαριασμών από τους οποίους είχε γίνει η δημοσιοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, η Lamborghini είχε μισθωθεί από εταιρεία ενοικιάσεων για το διάστημα 19 έως 27 Δεκεμβρίου 2025, με μισθωτή τον συνοδηγό, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να το παραχώρησε στον οδηγό που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο. Το στοιχείο αυτό αποτέλεσε βασικό κρίκο στην αλυσίδα της ταυτοποίησης και της απόδοσης ρόλων, καθώς συνέδεσε ευθέως τον συνοδηγό με το όχημα και την καταγεγραμμένη επικίνδυνη συμπεριφορά.

Ακολούθως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Αθηνών Νικόλαο Στεφανάτο, δόθηκε εντολή για σχηματισμό δικογραφίας και άμεση υποβολή της μετά τη λήψη των απολογιών των εμπλεκομένων. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ σε βάρος του συνοδηγού για άμεση και απλή συνεργεία στην ίδια πράξη.

Η υπόθεση, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο υλικό που ανεβαίνει στα social media ως «κατόρθωμα» μπορεί να μετατραπεί σε αποδεικτικό μέσο, οδηγώντας σε ταυτοποιήσεις και ποινικές διαδικασίες.