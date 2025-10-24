Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Αττική Οδό – Έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων

Οπλισμένοι με υπομονή οι οδηγοί

EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στον Κηφισό όσο και στην Αττική Οδό το απόγευμα της Παρασκευής 24/10 καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα, πολλά προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισού μετά από τροχαίο που σημειώθηκε, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος αλλά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Παράλληλα υπάρχουν καθυστερήσεις 20΄-25′ στον Περιφερειακό Υμηττού από κόμβο Αγ.Παρασκευής έως κόμβο Μεταμόρφωσης και 10 έως 15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

