Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Αττική Οδό – Έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων

Αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στον Κηφισό όσο και στην Αττική Οδό το απόγευμα της Παρασκευής 24/10 καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα, πολλά προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισού μετά από τροχαίο που σημειώθηκε, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος αλλά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

άνω των 30΄από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

Περιφ.Υμηττού 20΄-25' από κόμβο Αγ.Παρασκευής έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. https://t.co/gRbgrSFrpx— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 24, 2025

Παράλληλα υπάρχουν καθυστερήσεις 20΄-25′ στον Περιφερειακό Υμηττού από κόμβο Αγ.Παρασκευής έως κόμβο Μεταμόρφωσης και 10 έως 15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.