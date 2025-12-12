Αυξάνονται οι τιμές στα διόδια της Αττικής οδού από το 2026 – Πώς διαμορφώνονται ανά τύπο οχήματος

Αύξηση στις τιμές των διοδίων της Αττικής οδού θα παρατηρηθεί από τη 1η Ιανουαρίου 2026 όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης.

Οι αυξήσεις θα είναι ήπιες, όμως θα επιβαρύνουν τους οδηγούς και την κίνηση των οχημάτων που επιλέγουν να εξυπηρετηθούν στην Αττική οδό. Ειδικότερα, για τα Ι.Χ. και φορτηγά, το επιπλέον κόστος φτάνει στα 0,05–0,10 € ανά διέλευση σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές.

Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν από την ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού που συνάδουν με το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου.

Αναλυτικά:

–Κατηγορία 2 — Επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ.):

Από 2,50 € → 2,55 € ανά διέλευση.

–Κατηγορία 5 — Μικρά/μεσαία φορτηγά:

Από 6,25 € → 6,30 €.

–Κατηγορία 6 — Μεγάλα φορτηγά:

Από 10,00 € → 10,10 €.

–Μοτοσικλέτες:

Η χρέωση παραμένει αμετάβλητη στα 1,25 €.

Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις, οι χρεώσεις ανά σταθμό διοδίων θα αυξηθούν σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων σε Μορέα και Ολυμπία Οδό, με αποτέλεσμα οι διαδρομές να κοστίζουν περισσότερο σε σχέση με το 2025.