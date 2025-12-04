Παραδόθηκαν τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του Πατρών-Πύργου – Δήμας: “Αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών”

Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, μεταξύ Μιντιλογλίου και Καμινίων, εγκαινιάστηκαν σήμερα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με την παράδοση αυτού του τμήματος ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου, μετά και τη λειτουργία των πρώτων 65 χιλιομέτρων από το περασμένο καλοκαίρι. Με ολόκληρο το μήκος των 277 χιλιομέτρων ανοιχτό στην κυκλοφορία, η Ολυμπία Οδός, αποτελεί πλέον τον τρίτο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας.

Με την Ολυμπία Οδό σε πλήρη λειτουργία, επιτυγχάνεται η ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών, αλλά και η μείωση του χρόνου διαδρομής σε 40‘ για Πάτρα-Πύργο και σε 2 ώρες και 45′ για Αθήνα-Πύργο, ενώ ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος διαθέτει και το πρώτο πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων στη χώρα.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορά, Χρίστος Δήμας κατά την εκδήλωση των εγκαινίων: “Σήμερα είναι μία μέρα χαράς. Έχουμε πλέον έναν σύγχρονο, άνετο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε τα χρονοδιαγράμματα, αλλά πρωτίστως γιατί αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής. Σήμερα δίνουμε στην κυκλοφορία τα τελευταία δέκα χιλιόμετρα και συνεχίζουμε για τα επόμενα. Έχουμε μπροστά μας μία συνολική προσπαθεί. Τα έργα δεν ανήκουν σε έναν αλλά στο σύνολο των πολιτών”.

Απ’ την πλευρά του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος ανέφερε ότι: “Παραδίδεται σε χρόνο ρεκόρ το σύνολο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος”. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον θεσμό των παραχωρήσεων επισημαίνοντας ότι ισορροπούν το κόστος ανάμεσα στον φορολογούμενο και τον χρήστη”, ενώ τόνισε τις πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού προκειμένου να υλοποιηθεί έγκαιρα το έργο.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου κ. Δημήτρης Αναγνώπουλος τόνισε ότι: “Είναι ένας αυτοκινητόδρομος που αλλάζει οριστικά τη συνδεσιμότητα στη Δυτική Ελλάδα . Η ολοκλήρωσή του δεν ήταν αυτονόητη. Σε συνεργασία όλων των εμπλεκομένων πλέον ο οδικός άξονας Πάτρα – Πύργου είναι ένας αυτοκινητόδρομος αντάξιος των προσδοκιών των συμπολιτών μας”

Ο κ. Παναγιώτης Παπανικόλας πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού δήλωσε: “Σήμερα κλείνουμε μία υπόσχεση δεκαετιών για την τοπική κοινωνία. Εργάστηκαν 1500 εργαζόμενοι προκειμένου να παραδώσουμε 75 χλμ ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου, που εξυπηρετούν μία άνετη και ασφαλή διέλευση”. Ο κ. Παπανικόλας ευχαρίστησε την πολιτεία, την τοπική κοινωνία και τους μετόχους αλλά και τους ανθρώπους που εργάστηκαν για να παραδώσουν έγκαιρα τον αυτοκινητόδρομο. Από σήμερα ξεκινάει το στοίχημα της λειτουργίας ενός έργου με ασφάλεια άνεση και υψηλές τεχνολογία “.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AVAX, Κωνσταντίνος Μιτζάλης τόνισε: “Ολοκληρώσαμε τα δέκα τελευταία χιλιόμετρα, τεχνικά τα πιο σύνθετα. Ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας” και συμπλήρωσε ότι: “επιβεβαιώσαμε την αξιοπιστία μας και θέλω να τονίσω ότι η κατασκευή είναι στο DNA των εργαζομένων της εταιρείας μας”.

Υλοποιημένο στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού, το τμήμα Πάτρα-Πύργος προσφέρει μια καθοριστική αναβάθμιση σε σχέση με την παλαιά Εθνική Οδό. Η νέα υποδομή διαθέτει σύγχρονη χάραξη, πλήρη διαχωρισμό κατευθύνσεων, κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα. Έργα υποδομής όπως γέφυρες, ανισόπεδοι κόμβοι, χώροι στάθμευσης και ανισόπεδοι κόμβοι εξασφαλίζουν ασφαλείς και ομαλές συνδέσεις με το περιφερειακό οδικό δίκτυο. Συμπληρωματικές αναβαθμίσεις -συμπεριλαμβανομένης της αντιπλημμυρικής προστασίας, των παράπλευρων και συνδετήριων οδών- βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πέρα από τη μείωση του χρόνου ταξιδιού, ο νέος αυτοκινητόδρομος συνιστά σημαντικό άλμα στην οδική ασφάλεια. Τα σύγχρονα πρότυπα κατασκευής, η ενισχυμένη επιτήρηση, η διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και η 24/7 οδική βοήθεια από τις επιχειρησιακές ομάδες της Ολυμπίας Οδού προσφέρουν πλέον πολύ ασφαλέστερες μετακινήσεις στη Δυτική Ελλάδα.

Η ποιότητα εξυπηρέτησης εισέρχεται επίσης σε νέα εποχή. Η Ολυμπία Οδός είναι ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμής, προσφέροντας ταχύτερη και πιο απλή εμπειρία για τους οδηγούς. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω καινοτομίες, καθώς η Ολυμπία Οδός προετοιμάζει την εφαρμογή τεχνολογιών που ήδη χρησιμοποιούνται στο τμήμα Ελευσίνα-Πάτρα, όπως η χιλιομετρική χρέωση, προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα στοιχεία κυκλοφορίας επιβεβαιώνουν ήδη την ισχυρή αποδοχή του έργου. Στους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 829.000 διελεύσεις, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του αυτοκινητόδρομου για τη μετακίνηση και την περιφερειακή ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα.

Βασικά στοιχεία

• 277 χλμ: συνολικό μήκος της Ολυμπίας Οδού- 3ος μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα

• 75 χλμ.: νέο τμήμα Πάτρα-Πύργος

• 50% μείωση στον χρόνο διαδρομής μεταξύ Πάτρας και Πύργου (40 λεπτά)

• 2 ώρες και 45 λεπτά μεταξύ Αθήνας και Πύργου

• 100% ηλεκτρονικά διόδια στην Πατρών-Πύργου

• 24/7 λειτουργία και οδική βοήθεια

• 829.000 διελεύσεις στους πρώτους τέσσερις μήνες

• 6.800 διελεύσεις η ημερήσια κυκλοφορία

• Σύγχρονες τεχνικές υποδομές που στηρίζουν ασφαλείς και ανθεκτικές

Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν οι βουλευτές Αχαΐας Χριστίνα Αλεξόπουλου, Ιάσων Φωτήλας, Ανδρέας Καστανιώτης, Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο βουλευτής Κεφαλληνίας και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, καθώς και οι δήμαρχοι της περιοχής.

Τον αγιασμό του έργου τέλεσε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος