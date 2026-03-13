Αυτός είναι φερόμενος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στην Θεσσαλονίκη – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά στην υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου στην Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης (13/3) καθώς το αρχικό σενάριο οπαδικού επεισοδίου ανατρέπεται. Την ίδια ώρα οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη της φονικής επίθεσης.

Την ίδια στιγμή καρέ-καρέ εξετάζουν οι αρχές τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καθώς η ΕΛΑΣ προσπαθεί να βρει στοιχεία για το κίνητρο πίσω από την άγρια επίθεση με μαχαίρι το βράδυ της Πέμπτης (12/3) επί της οδού Αργοναυτών στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ομάδα ατόμων είχαν «στήσει καρτέρι» στον νεαρό, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αρχές για να συλληφθεί.

Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις αποκλείοντας προς το παρόν το ενδεχόμενο οπαδικού επεισοδίου προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης και μεταξύ αυτών εξετάζονται προσωπικά κίνητρα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος υπήρξε μεν οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για οπαδικά επεισόδια.

Κατά τις ίδιες πηγές, το όνομά του περιλαμβανόταν στη δικογραφία για τους “αυτόκλητους τιμωρούς“, μαζί με άλλα εννέα άτομα, για επιθέσεις εναντίον ατόμων στο άλσος Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER λίγο μετά την επίθεση

Σε βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER λίγο μετά το μοιραίο μαχαίρωμα, φαίνονται οι φίλοι του θύματος που ήταν μαζί του την ώρα της φονικής συμπλοκής να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου.

Λίγα μέτρα πιο πίσω αποτυπώνεται ο 20χρονος, ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει γρήγορα, έχοντας δευτερόλεπτα πριν δεχτεί τη μαχαιριά που αποδείχτηκε μοιραία.

Μερικά μέτρα πιο κάτω, επί της οδού Αργοναυτών, ο νεαρός θα σωριαστεί αιμόφυρτος δίπλα σε κάδο, όπως φαίνεται σε βίντεο της ΕΡΤ.

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα πέθανε επί τόπου, με τους διασώστες να προσπαθούν να τον επαναφέρουν επί 50 λεπτά.