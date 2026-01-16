Αυτή είναι η λίστα με τους αγρότες για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου – Εκτός και επίσημα ο Ανεστίδης

Γνωστή έγινε αργά το απόγευμα της Παρασκευής 16/1 η λίστα των ονομάτων της αντιπροσωπείας των αγροτών που θα συναντηθούν την Δευτέρα 19/1 με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση της η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων γνωστοποίησε τα ονόματα όσων δώσουν το παρών στην κρίσιμη συνάντηση.

«Κόπηκε» από τη συνάντηση των αγροτών με τον Μητσοτάκη ο Κώστας Ανεστίδης

Ο Κώστας Ανεστίδης μετά τη χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «κόπηκε» από τη συνάντηση των αγροτών την Δευτέρα 19/1.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρξε με τον Κώστα Ανεστίδη, το μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισε να κόψει από την λίστα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τον αγροτοσυνδικαλιστή.

Μιλώντας στο OPEN ο Κώστας Ανεστίδης απείλησε με μηνύσεις για το βίντεο με τις χυδαίες εκφράσεις. «Τρώγαμε και καλαμπουρίζαμε. Αν δημοσιοποιηθεί ό,τι λέγεται ιδιωτικά, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση. Σε μια ιδιωτική συζήτηση λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ σε άλλες ιδιωτικές συζητήσεις έχει πει και χειρότερα, πολύ χειρότερα. Ξέρω είναι βαριές κουβέντες, αλλά αν ακούγατε τι λένε βουλευτές που δεν είναι υπουργοί» είπε.

Κώστας Ανεστίδης: Η μισή συγγνώμη για τις χυδαίες εκφράσεις

Σήμερα το πρωί μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», υποστηρίζοντας αρχικά ότι όσα είπε «ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα», ενώ στις επίμονες ερωτήσεις αν έχει μετανιώσει είπε ξανά «είπα είναι εκ παραδρομής αυτό». Σε ερώτηση για το αν ζητάει συγγνώμη ανέφερε «εντάξει, ζητάω και συγγνώμη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

«Εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου είτε είναι καλά είτε κακά λόγια» σημείωσε ακόμα.

«Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο γιατί όταν είσαι εκτός αέρα… εγώ απλά το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες» υποστήριξε ο αγροτοσυνδικαλιστής για τις ύβρεις του, ενώ για την κίνησή του να δείξει προς τα γεννητικά όργανα είπε «υπήρχε και συζήτηση πιο μπροστά για την επίθεση που μου έχει γίνει».

«Εγώ βγήκα στους δρόμους και κατηγορούσα την πολιτική, την προσωπική επίθεση δεν την ξεκίνησα εγώ» είπε ακόμα ο Κώστας Ανεστίδης, επιμένοντας ότι παρά τα όσα βαρύτατα είπε για τον πρωθυπουργό «φυσικά θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω. Για αυτό εξαπολύθηκε νέα επίθεση εναντίον μου γιατί ήξεραν ότι θα βγει χαρτί από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα αν διώκομαι ή όχι. Ο αστυφύλακας χθες με έψαχνε για να μου δώσει ξανά τη διάταξη 25 ημέρες αφού την είχα πάρει και η απάντηση που πήρα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν ότι το αίτημα απορρίπτεται καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εφόσον προσκληθεί για παροχή εξηγήσεων».

«Εγώ δεν έχω προσωπικά κάτι εναντίον του (σ.σ. του Κυριάκου Μητσοτάκη), το τι έχουμε με τους αγρότες είναι άλλο καπέλο. Είναι πρωθυπουργός μου, είμαι εκλεγμένος να αντιπαραθέσω τα αιτήματα των αγροτών. Δεν με θέλουν εκεί, φοβούνται τι θα αντιμετωπίσουν» κατέληξε.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Κώστας Ανεστίδης, μίλησε και στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, επιμένοντας εκ νέου ότι θέλει να εκπροσωπήσει τους αγρότες στο ραντεβού των λεγόμενων «σκληρών» των μπλόκων με τον πρωθυπουργό.

«Όσα ειπώθηκαν, ειπώθηκαν σε συνομιλία μου off the record με τους δημοσιογράφους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ανοιχτή κάποια γραμμή, το διέρρευσαν κάτω στην Αθήνα και το έβγαλαν στη φόρα όπως το έβγαλαν», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Εγώ είμαι χαρακτήρας που ό,τι αισθάνομαι το λέω, ζήτησα συγγνώμη και το αισθάνομαι και το λέω το συγγνώμη. Ήταν εκ παραδρομής, ήταν φιλική συζήτηση. Εξέφρασα ότι λέει ο ελληνικός λαός πίσω από τις πόρτες, εγώ το είπα μπροστά από τις πόρτες, αυτή είναι η αλήθεια».

«Θέλω να πάω στο Μαξίμου για να εκπροσωπήσω τους αγρότες», επέμεινε ο αγροτοσυνδικαλιστής.

Το επίμαχο περιστατικό σημειώθηκε μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό και την ανακοίνωση μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο πλησίασαν τον κ. Ανεστίδη για δηλώσεις.

Ωστόσο, πριν από τη ζωντανή σύνδεση με τα δελτία ειδήσεων, εκείνος προχώρησε σε υβριστικές αναφορές, οι οποίες καταγράφηκαν από τις κάμερες. Όταν δημοσιογράφος του ζήτησε να μη μεταδοθούν οι συγκεκριμένες εκφράσεις, ο ίδιος φέρεται να απάντησε αδιαφορώντας για την καταγραφή τους.