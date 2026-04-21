Δήμας: Ανάγκη για ευρωπαϊκό σχέδιο στις μεταφορές λόγω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Την ανάγκη για άμεσο και συντονισμένο ευρωπαϊκό σχέδιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή στον τομέα των μεταφορών, ανέδειξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά τη συμμετοχή του στην έκτακτη άτυπη τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας.

Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις σε όλα τα μέσα μεταφοράς, επηρεάζοντας αλυσιδωτά τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως επισήμανε, η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και οι διαταραχές στις ροές εμπορευμάτων ασκούν έντονες πιέσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα δημόσια έργα υποδομών, με τις επιπτώσεις να είναι ιδιαίτερα αισθητές σε χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον αεροπορικό τομέα, όπου καταγράφεται αύξηση του κόστους καυσίμων και ακυρώσεις πτήσεων, αλλά και στη ναυσιπλοΐα, όπου εντείνονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών. Παράλληλα, ο κ. Δήμας ανέδειξε τις επιπτώσεις στις οδικές μεταφορές, καθώς και στις κατασκευές, λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ τόνισε τη σημασία διατήρησης της συνδεσιμότητας, ιδίως για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού συντονισμού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των εθνικών πολιτικών και να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού εντός της Ένωσης.

Παρουσιάζοντας τις βασικές ελληνικές προτεραιότητες, ο υπουργός πρότεινε τη διασφάλιση της επάρκειας καυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την υιοθέτηση στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης για τον κλάδο των μεταφορών εντός κοινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, καθώς και την παροχή ευελιξίας στις κανονιστικές υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Ένωσης.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία διατήρησης της συνδεσιμότητας μέσω ευέλικτων ρυθμίσεων στις γραμμές δημόσιας υπηρεσίας, ενώ έθεσε ως κρίσιμη προτεραιότητα την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και των διατροπικών μεταφορών. Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες και σύγχρονες υποδομές, ως βασική προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.