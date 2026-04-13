Κορωπί: Αυτή είναι η 48χρονη influencer που οδηγούσε μεθυσμένη και συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη

Στη σύλληψη μιας 48χρονης influencer και γυμνάστριας προχώρησαν τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου 11/4 αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο Κορωπί, ύστερα από καταδίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η 48χρονη οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στο όχημά της εντοπίστηκαν και δεκάδες αναβολικά δισκία.

Όλα άρχισαν γύρω στις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, όταν η infuencer και γυμνάστρια εντοπίστηκε να κινείται με το αυτοκίνητό της, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί την καταδίωξαν και τελικά την ακινητοποίησαν σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής.

Στον έλεγχο αλκοτέστ που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς οι μετρήσεις έδειξαν 0,79 και 0,73 mg/l αντίστοιχα, επίπεδα που υπερβαίνουν σχεδόν τρεις φορές τα επιτρεπτά όρια.

Η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού (αναβολικά).