Αύριο η παρουσίαση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση της σπείρας με τα λαθραία τσιγάρα

Αύριο, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί, στην αίθουσα “Παύλος Μπακογιάννης” του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση από τον διευθυντή της ΔΑΟΕ, υποστράτηγο Ντουίτση Φώτιο και την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ, Δημογλίδου Κωνσταντία σχετικά με υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.