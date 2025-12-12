Αττική: Συνελήφθη 20χρονος για κατοχή και μεταφορά καλάσνικοφ

Αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, σε περιοχή της Αθήνας, έναν 20χρονο, ο οποίος κατείχε και μετέφερε πολεμικό τυφέκιο «Kalashnikov».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 20χρονος, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της Αθήνας, αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε βαλίτσα που έφερε, βρέθηκε και κατασχέθηκε το πολεμικό τυφέκιο, καθώς και μια γεμιστήρα με 12 φυσίγγια, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ συνεχίζονται από την Αστυνομία η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.