Αθήνα: Άγριος καυγάς για προτεραιότητα οδήγησε σε μαχαίρωμα

Στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε ένα αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών το μεσημέρι της Τρίτης (24/02).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, οι δύο άνδρες ήρθαν στο χέρια στο κέντρο της Αθήνας, με τον ένα από αυτούς να βγάζει μαχαίρι να να τραυματίζει ελαφριά τον άλλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:10, στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 51χρονος οδηγός μηχανής χτύπησε έναν 70χρονο με το κράνος του, με τον δεύτερο να βγάζει μαχαίρι και να τον τραυματίζει ελαφριά.

Συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, ενώ στον τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Βάση όσων έχουν γίνει γνωστά, η διαμάχη ξεκίνησε για την προτεραιότητα.