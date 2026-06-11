Athens Pride: Καταγγελία κατά της ΣΤΑΣΥ για άρνηση προβολής αφισών στο μετρό – Η απάντηση της εταιρείας

To Athens Pride δημοσιοποίησε χθες, Τετάρτη (11/06), καταγγελία κατά της ΣΤΑΣΥ, λέγοντας ότι για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια δεν θα προβληθεί στους σταθμούς του mετρό της Αθήνας η διαφημιστική της καμπάνια.

Ειδικότερα, το Athens Pride σε ανακοίνωση του είπε ότι χωρίς αιτιολόγηση απορρίφθηκε η χρήση διαφημιστικών χώρων, παρότι ακολούθησε, όπως υποστηρίζει, την προβλεπόμενη διαδικασία.

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Οι διοργανωτές έκαναν λόγο για περιορισμό της ορατότητας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε μια περίοδο αυξημένης ρητορικής μίσους και διακρίσεων.

Η απάντηση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ σε απάντηση της είπε ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε φιλοξενήσει της καμπάνιες του Athens Pride στους σταθμούς του μετρό, όμως λόγω υφιστάμενων εμπορικών και διαφημιστικών δεσμεύσεων για αυτή την περίοδο, φέτος δεν κατέστη δυνατό. Έπειτα πρόσθεσε ότι παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Τα προηγούμενα χρόνια η ΣΤΑ.ΣΥ. είχε φιλοξενήσει καμπάνιες προβολής του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό. Φέτος, λόγω των υφιστάμενων εμπορικών, διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν κατέστη δυνατή η φιλοξενία της καμπάνιας. Η ΣΤΑ.ΣΥ. παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας.»

Το Athens Pride 2026 είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος.