Αταλάντη: Αύριο η κηδεία της 32χρονης μητέρας που “έσβησε” σε τροχαίο με μηχανή
Παραβίαση Stop η αιτία της τραγωδίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία
Βαθιά θλίψη επικρατεί στην Αταλάντη μετά τον τραγικό χαμό μιας 32χρονης μητέρας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της 22ας Αυγούστου. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε σφοδρά με αυτοκίνητο, όταν ο οδηγός του παραβίασε το Stop, βγαίνοντας από παράδρομο.
Η κηδεία της άτυχης γυναίκας θα τελεστεί την Τρίτη, 26 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καμένων Βούρλων. Συγγενείς, φίλοι και η τοπική κοινωνία θα της πουν το τελευταίο αντίο, βυθισμένοι στο πένθος.
Το χρονικό της τραγωδίας
Η 32χρονη, μητέρα ενός παιδιού 7 ετών, κινούνταν με τη μοτοσικλέτα της στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη. Την ώρα που περνούσε τον κόμβο, ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από Λιβάνατες παραβίασε την προτεραιότητα, επιχειρώντας να περάσει προς Τραγάνα. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη και ιδιαίτερα βίαιη.
Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης, που μετέφερε τη σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα προς το Νοσοκομείο Λαμίας. Δυστυχώς, η 32χρονη υπέκυψε στα τραύματά της καθ’ οδόν, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους της και προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις