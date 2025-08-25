Αταλάντη: Αύριο η κηδεία της 32χρονης μητέρας που “έσβησε” σε τροχαίο με μηχανή

Βαθιά θλίψη επικρατεί στην Αταλάντη μετά τον τραγικό χαμό μιας 32χρονης μητέρας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της 22ας Αυγούστου. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε σφοδρά με αυτοκίνητο, όταν ο οδηγός του παραβίασε το Stop, βγαίνοντας από παράδρομο.

Η κηδεία της άτυχης γυναίκας θα τελεστεί την Τρίτη, 26 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καμένων Βούρλων. Συγγενείς, φίλοι και η τοπική κοινωνία θα της πουν το τελευταίο αντίο, βυθισμένοι στο πένθος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 32χρονη, μητέρα ενός παιδιού 7 ετών, κινούνταν με τη μοτοσικλέτα της στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη. Την ώρα που περνούσε τον κόμβο, ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από Λιβάνατες παραβίασε την προτεραιότητα, επιχειρώντας να περάσει προς Τραγάνα. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη και ιδιαίτερα βίαιη.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης, που μετέφερε τη σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα προς το Νοσοκομείο Λαμίας. Δυστυχώς, η 32χρονη υπέκυψε στα τραύματά της καθ’ οδόν, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους της και προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.