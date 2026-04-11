Αταλάντη: Ανασύρθηκε αυτοκίνητο που είχε πέσει στη θάλασσα – Δεν υπήρχε εγκλωβισμένος οδηγός, κλεμμένο το όχημα (φωτογραφίες)

Συναγερμό στις Αρχές σήμανε ο εντοπισμός ενός αυτοκινήτου στην Σκάλα Αταλάντης, το οποίο βρέθηκε τουμπαρισμένο και βυθισμένο μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το lamiareport, στο σημείο κλήθηκε δύτης του Λιμενικού ο οποίος μετά από την έρευνα που έκανε διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κάποιο άτομο μέσα στο αυτοκίνητο που είχε βυθιστεί.

Στη συνέχεια ακολούθησε η ανέλκυση του οχήματος, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, είχε κλαπεί από την Αλίαρτο Βοιωτίας και πιθανότατα οι δράστες θέλησαν να το ξεφορτωθούν με αυτόν τον τρόπο τα ξημερώματα του Μ. Σαββάτου.