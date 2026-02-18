Αστυπάλαια: Ψαράς “πάλεψε” με την κακοκαιρία για να σώσει το καΐκι του – «Παραλίγο να είχα πνιγεί»

Ο 37χρονος ψαράς από την Αστυπάλαια, Γιώργος Κονταράτος, κατάφερε να δώσει μάχη με την κακοκαιρία και να σώσει το καΐκι του από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Μιλώντας στο ΕΡΤnews, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε προσπαθώντας να αποτρέψει τη βύθιση της βάρκας του.

«Το μεσημέρι με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος, όπου με ενημέρωσε ότι το καΐκι βυθιζόταν. Μου λέει “η βάρκα βουλιάζει”. Εκεί τρελάθηκα. Βούτηξα, μπήκα μέσα στη βάρκα, την τράβηξα λίγο πιο βαθιά, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνα και έπρεπε να βουτήξω μέσα στη θάλασσα. Ήτανε 10 μποφόρ στην Αστυπάλαια και ήταν πολύ επικίνδυνα. Παραλίγο να είχα πνιγεί», ανέφερε ο ψαράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, χρειάστηκε περίπου έξι με επτά λεπτά μέχρι να καταφέρει να βγει στην ακτή, περιγράφοντας ότι σε μια στιγμή το κύμα τον είχε εγκλωβίσει μέσα στη θάλασσα. «Δεν με άφηνε να βγω έξω. Με κρατάει εκεί και προσπαθεί να με τραβάει κάτω», είπε, επισημαίνοντας πως αν περνούσαν λίγα ακόμη δευτερόλεπτα, η κατάληξη θα μπορούσε να είναι τραγική.

Για να διασφαλίσει το καΐκι του, φρόντισε να περάσει και δεύτερο σχοινί από την απέναντι πλευρά του λιμανιού, λειτουργώντας σαν επιπλέον άγκυρα, σε περίπτωση που υποχωρούσε ή κοβόταν το βασικό σχοινί πρόσδεσης.

Το σκάφος, όπως εξήγησε, ήταν αρχικά επαγγελματικό τουριστικό του παππού του, στη συνέχεια πέρασε στον πατέρα του και σήμερα το χρησιμοποιεί ο ίδιος για ψάρεμα. «Αυτή είναι του παππού μου. Την είχε σαράντα πέντε χρόνια… άμα πάθει κάτι το σκάφος μου θα τρελαθώ», δήλωσε ανακουφισμένος.