Αστυνομική καταδίωξη στο Κορωπί: Συνελήφθη 26χρονος οδηγός μηχανής

Το βράδυ του Σαββάτου, μια αστυνομική καταδίωξη στο Κορωπί οδήγησε στη σύλληψη ενός 26χρονου οδηγού μηχανής, ο οποίος αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο της Τροχαίας και παραβίασε εννέα κόκκινους σηματοδότες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:00, στη συμβολή της λεωφόρου Βάρης–Κορωπίου με την οδό Αγίας Μαρίνας, όταν ο οδηγός δεν υπάκουσε σε σήμα για έλεγχο και ξεκίνησε καταδίωξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, η μηχανή παραβίασε συνολικά εννέα κόκκινους σηματοδότες, ενώ στη συμβολή των οδών Αναγυρούντος και Ευελπίδων, στο ύψος της Βάρης, ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει πεζός.

Η καταδίωξη έληξε στην οδό Αρτέμιδος, όπου ο 26χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τις αρχές.