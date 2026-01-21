Άστρος Κυνουρίας: Βίντεο ντοκουμέντο με την ανάσυρση του 51χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του (Βίντεο)

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο ντοκουμέντο με την ανάσυρση του 51χρονου λιμενικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας.

Ειδικότερα, στο βίντεο που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR φαίνεται η προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να ανασύρουν τον άτυχο άνδρα δίχως τις αισθήσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Eίχε πολύ μεγάλο κύμα. Ήταν 3-4 άτομα. Όπως ήρθε το κύμα τον πέταξε κάτω. Ήρθε και δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω. Προφανώς χτύπησε ο άνθρωπος, δεν τον πήραν χαμπάρι και οι άλλοι», περιέγραψε ένας μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο.