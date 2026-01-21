Άστρος Κυνουρίας: Βίντεο ντοκουμέντο με την ανάσυρση του 51χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του (Βίντεο)
Σοκάρουν οι εικόνες
Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο ντοκουμέντο με την ανάσυρση του 51χρονου λιμενικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας.
Ειδικότερα, στο βίντεο που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR φαίνεται η προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να ανασύρουν τον άτυχο άνδρα δίχως τις αισθήσεις του.
«Eίχε πολύ μεγάλο κύμα. Ήταν 3-4 άτομα. Όπως ήρθε το κύμα τον πέταξε κάτω. Ήρθε και δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω. Προφανώς χτύπησε ο άνθρωπος, δεν τον πήραν χαμπάρι και οι άλλοι», περιέγραψε ένας μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις