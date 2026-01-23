Άστρος: Οδύνη στην κηδεία του λιμενικού που παρασύρθηκε από τα κύματα, σπάραξε η σύζυγός του – Η Πολιτεία θα “υιοθετήσει” το παιδί του

Βουβός πόνος επικράτησε στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού, που έχασε τη ζωή του την Τετάρτη 21/1 στο Άστρος Κυνουρίας εν ώρα καθήκοντος, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Ο Σημαιοφόρος του Λιμενικού Σώματος, Ανδρέας Αραχωβίτης, κηδεύτηκε στη γενέτειρά του τον Πραστό.

Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του, η οποία φώναζε “αγάπη μου, αγάπη μου” και το 9χρονο παιδί του. Το τελευταίο αντίο είπαν στον ιερό ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα και οι συγγενείς και οι φίλοι του, ενώ το φέρετρο του άτυχου λιμενικού ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν το παρών ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς

Σε δήλωσή του ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως “η οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του. Φυσικά, η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του. Και επειδή έχει και ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει“, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω. Θέλω να πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο”.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο Παράλιο Άστρος το απόγευμα της Τετάρτης, όταν βρισκόταν σε περιπολία μαζί με συνάδελφό του και έκαναν ελέγχους στα σκάφη, εν μέσω θυελλωδών ανέμων.

Ο 53χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κέντρο υγείας του Άστρους, ωστόσο δεν οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Μιλώντας στο Mega ο πρόεδρος Ένωσης Λιμενικών Αργολίδας, Κορινθίας και Αρκαδίας, ανέφερε πως “οι συνάδελφοι λιμενικοί εκτελούσαν υπηρεσία. Λόγω της κατάστασης από τις έντονες καιρικές συνθήκες, έπρεπε να κάνουν έλεγχο και να βοηθήσουν στο δέσιμο των σκαφών που βρίσκονταν στη μαρίνα και να απομακρύνουν οποιονδήποτε υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς, όπως έχετε δει στο βίντεο που έχετε στη διάθεσή σας, με τέτοιες καιρικές συνθήκες δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Ήρθε το κύμα, τους παρέσυρε και τους έριξε μέσα στη θάλασσα. Το κύμα ήταν πάνω από 5 μέτρα, δεν το συγκράτησε ο κυματοθραύστης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο συνάδελφος χτύπησε στο κεφάλι, πιθανόν χτύπησε σε κάποιο σκάφος ή σε βράχο. Είχε ανέμους 9-10 μποφόρ¨”.