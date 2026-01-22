Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο 53χρονος λιμενικός – “Το κύμα ήταν πάνω από 5 μέτρα”

Μεγάλη θλίψη επικρατεί στο Άστρος Κυνουρίας για τον 53χρονο λιμενικό που έχασε την Τετάρτη 21/1 τη ζωή του όταν τον παρέσυραν τα τεράστια κύματα την ώρα του καθήκοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του astrosnews.gr, η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 23/1 στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα.

Όπως μετέδωσε το Mega, ο 53χρονος ήταν σημαιοφόρος του Λιμενικού ήταν πατέρας ενός 9χρονου παιδιού, ενώ αφήνει πίσω του γονείς, αδέλφια και σύζυγο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος όταν τα κύματα έπληξαν το σημείο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 53χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μιλώντας στο Mega ο πρόεδρος Ένωσης Λιμενικών Αργολίδας, Κορινθίας και Αρκαδίας, ανέφερε πως «οι συνάδελφοι λιμενικοί εκτελούσαν υπηρεσία. Λόγω της κατάστασης από τις έντονες καιρικές συνθήκες, έπρεπε να κάνουν έλεγχο και να βοηθήσουν στο δέσιμο των σκαφών που βρίσκονταν στη μαρίνα και να απομακρύνουν οποιονδήποτε υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς, όπως έχετε δει στο βίντεο που έχετε στη διάθεσή σας, με τέτοιες καιρικές συνθήκες δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Ήρθε το κύμα, τους παρέσυρε και τους έριξε μέσα στη θάλασσα. Το κύμα ήταν πάνω από 5 μέτρα, δεν το συγκράτησε ο κυματοθραύστης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο συνάδελφος χτύπησε στο κεφάλι, πιθανόν χτύπησε σε κάποιο σκάφος ή σε βράχο. Είχε ανέμους 9-10 μποφόρ».