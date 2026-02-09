Άστρος: Φώκια εμφανίστηκε κοντά σε πλωτή προβλήτα στο λιμάνι (Βίντεο)

Το βράδυ του Σαββάτου (07/02) μία φώκια εμφανίστηκε σε πλωτή προβλήτα στο λιμάνι του Άστρους, τραβώντας την προσοχή τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

Στα social media δημοσιεύτηκε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η φώκια που βγήκε προς τα ρηχά για να φάει ψάρια και μύδια.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, η φώκια δεν ήταν άρρωστη ή τραυματισμένη, ενώ για αρκετή ώρα κολυμπούσε κοντά στο λιμάνι.