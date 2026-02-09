Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Φώκια εμφανίστηκε κοντά σε πλωτή προβλήτα στο λιμάνι (Βίντεο)

Το ζώο βγήκε στα ρηχά για να φάει

Άστρος: Φώκια εμφανίστηκε κοντά σε πλωτή προβλήτα στο λιμάνι (Βίντεο)
Πηγή: Youtube
Αναστασία Ξυδιά

Το βράδυ του Σαββάτου (07/02) μία φώκια εμφανίστηκε σε πλωτή προβλήτα στο λιμάνι του Άστρους, τραβώντας την προσοχή τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

Στα social media δημοσιεύτηκε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η φώκια που βγήκε προς τα ρηχά για να φάει ψάρια και μύδια.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, η φώκια δεν ήταν άρρωστη ή τραυματισμένη, ενώ για αρκετή ώρα κολυμπούσε κοντά στο λιμάνι.

ΕΛΛΑΔΑ

