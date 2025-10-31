Ασπρόπυργος: Νεκρό κοριτσάκι 10 ετών – Κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου

Ένα σοκαριστικό γεγονός συνέβη σήμερα (31/10) στον Ασπρόπυργο όταν κοριτσάκι 10 ετών άφησε την τελευταία του πνοή σε προαύλιο σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το παιδί βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου του το πρωί της Παρασκευής (31/10) όταν ένιωσε αδιαθεσία και κατάρρευσε την ώρα του μαθήματος της γυμναστικής. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο στις 13:20 και έφτασε στο σημείο άμεσα μεταφέροντας το παιδί στο κοντινότερο νοσοκομείο.

Το 10χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο Θριάσειο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ για πάνω από μία ώρα, αλλά δεν μπόρεσαν να το σώσουν.

“Οι συνάδελφοι έκαναν πολλές προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και το παιδάκι είναι νεκρό. Κλαίνε όλοι οι συνάδελφοι που προσπαθούσαν να το σώσουν. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή,” δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος στο MEGA λίγο μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του μικρού παιδιού.

Ερευνώνται τα αίτια του θανάτου του μικρού κοριτσιού.