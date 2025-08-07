Ασπρόπυργος: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετά από πυροβολισμούς ανάμεσα σε Ρομά και ομογενείς – 17 συλλήψεις

Αστυνομική επιχείρηση στον καταυλισμός “Νέα Ζωή” Ασπροπύργου βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, μετά τους πυροβολισμούς που εξαπέλυσαν Ρομά εναντίον ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, το βράδυ της Δευτέρας 4 Αυγούστου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα που κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα, όπως ρευματοκλοπή, αποφάσεις που εκκρεμούσαν σε βάρος τους και ένας για ενδοοικογενειακή βία, σε βάρος του οποίου είχε υποβληθεί μήνυση λίγες ώρες πριν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αρχές πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους και έρευνες σε σπίτια και οχήματα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό επεισόδιο που έδωσε το έναυσμα για τη σημερινή επιχείρηση συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Νέα Ζωή, έξω από τον καταυλισμό των Ρομά. Εκεί, τέσσερις Ρομά, που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο καταδίωξαν τέσσερις ομογενείς που επίσης επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο και κάποια στιγμή συνεπλάκησαν άγρια. Οι ομογενείς κατάφεραν να ξεφύγουν και κατέληξαν σε εταιρεία ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών, αφήνοντας το αυτοκίνητο τους απέξω.

Οι τέσσερις Ρομά τους ακολούθησαν όμως και αρχισαν να πυροβολούν εναντίον της εταιρείας, ρίχνοντας δεκάδες σφαίρες, με αποτέλεσμα να προξενήσουν ζημιές στο αυτοκίνητο των τεσσάρων άλλων, σε ένα ακόμα αυτοκίνητο, ενώ βρέθηκαν οπές από σφαίρες και σε παρακείμενη οικία, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Οι δύο από τους τέσσερις Ρομά, που πρωταγωνίστησαν στο επεισόδιο, συνελήφθησαν χτες το βράδυ και κρατούνται στο τμήμα ασφάλειας Ασπροπύργου.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης στον καταυλισμό θα γίνουν ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.