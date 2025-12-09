Μίνα Αρναούτη για Παντελίδη: «Είμαι λυπημένη και απογοητευμένη με την απόφαση του Εφετείου, είναι άδικη» (Βίντεο)

Στην απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση του τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη αναφέρθηκε η Μίνα Αρναούτη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA αναφέρθηκε στον Γολγοθά που βίωσε με τα αλλεπάλληλα χειρουργεία μετά το τροχαίο δυστύχημα και τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη.

«Είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Κανείς δεν αναλογίστηκε αυτό που πέρασα. Η μητέρα μου κοιμόταν στο νοσοκομείο δίπλα μου. Είμαι λυπημένη και απογοητευμένη. Είναι άδικη αυτή η απόφαση. Δεν θέλω χρήματα για να εξασφαλίσω το μέλλον μου, όμως πώς θα έχω μέλλον αν δεν έχω υγεία;» ανέφερε η Μίνα Αρναούτη με τρεμάμενη φωνή.

Στη συνέχεια, η Μίνα Αρναούτη τόνισε ότι όταν ο Παντελής Παντελίδης άρχισε να τρέχει με το όχημα εκείνη φόρεσε ζώνη γιατί φοβήθηκε, ενώ σύμφωνα με τα λεγόμενα της «το DNA στο τιμόνι ήταν μόνο του Παντελή Παντελίδη».