Παντελής Παντελίδης: Εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις για το τροχαίο δυστύχημα – Αναγνωρίστηκε ως οδηγός του οχήματος
Το σκεπτικό του Εφετείου
Το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την πολυσέλιδη απόφασή του σχετικά με τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στις δύο επιβάτιδες του αυτοκινήτου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το «Live News» του Mega, η απόφαση, 106 σελίδων, καθορίζει τα ποσά που θα λάβουν οι δύο γυναίκες, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει κρίσιμα σημεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Οι αποζημιώσεις
- Φρόσω Κυριάκου: 9.000 ευρώ
- Μίνα Αρναούτη: 39.000 ευρώ
Το δικαστήριο αναγνωρίζει ρητά ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν ο οδηγός του μοιραίου οχήματος, κλείνοντας έτσι οριστικά το ζήτημα που είχε προκαλέσει μακρά δικαστική διαμάχη.
Το σκεπτικό του Εφετείου
Οι δικαστές αποδίδουν 50% συνυπαιτιότητα στις δύο επιβάτιδες, κρίνοντας ότι αποδέχθηκαν να επιβιβαστούν σε αυτοκίνητο του οποίου ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.
Πώς θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις
Τα ποσά θα καλυφθούν αρχικά από την ασφαλιστική εταιρεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διαδικασία, η ασφαλιστική θα στραφεί στη συνέχεια κατά της οικογένειας του τραγουδιστή, προκειμένου να ανακτήσει τα χρήματα που κατέβαλε.
Αυτή η απόφαση αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο στην πολυετή δικαστική υπόθεση που ακολούθησε το τραγικό δυστύχημα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις