Παντελής Παντελίδης: Εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις για το τροχαίο δυστύχημα – Αναγνωρίστηκε ως οδηγός του οχήματος

Το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την πολυσέλιδη απόφασή του σχετικά με τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στις δύο επιβάτιδες του αυτοκινήτου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το «Live News» του Mega, η απόφαση, 106 σελίδων, καθορίζει τα ποσά που θα λάβουν οι δύο γυναίκες, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει κρίσιμα σημεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Οι αποζημιώσεις

Φρόσω Κυριάκου: 9.000 ευρώ

Μίνα Αρναούτη: 39.000 ευρώ

Το δικαστήριο αναγνωρίζει ρητά ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν ο οδηγός του μοιραίου οχήματος, κλείνοντας έτσι οριστικά το ζήτημα που είχε προκαλέσει μακρά δικαστική διαμάχη.

Το σκεπτικό του Εφετείου

Οι δικαστές αποδίδουν 50% συνυπαιτιότητα στις δύο επιβάτιδες, κρίνοντας ότι αποδέχθηκαν να επιβιβαστούν σε αυτοκίνητο του οποίου ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Πώς θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Τα ποσά θα καλυφθούν αρχικά από την ασφαλιστική εταιρεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διαδικασία, η ασφαλιστική θα στραφεί στη συνέχεια κατά της οικογένειας του τραγουδιστή, προκειμένου να ανακτήσει τα χρήματα που κατέβαλε.

Αυτή η απόφαση αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο στην πολυετή δικαστική υπόθεση που ακολούθησε το τραγικό δυστύχημα.