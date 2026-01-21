Αρκούδα “παρέλειψε” τον χειμέριο ύπνο κι έκανε βόλτα σε χωριό της Κοζάνης (βίντεο)

Βόλτα” στο χωριό Αναρράχη στον δήμο Εορδαίας στην Κοζάνη έκανε μία αρκούδα την περασμένη Κυριακή, παρ’ ότι τα συγκεκριμένα θηλαστικά βρίσκονται σε περίοδο χειμέριου ύπνου.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ένας άνθρωπος εντόπισε την αρκούδα στον δρόμο που συνδέει την Αναρράχη και το Εμπόριο και τράβηξε βίντεο μέσα από το αυτοκίνητό του.

Στο βίντεο, η αρκούδα δεν φαίνεται να είναι επιθετική και απλά παρατηρεί τι συμβαίνει γύρω της. Λίγο αργότερα βγήκε εκτός δρόμου και συνέχισε την πορεία της.

Κάτοικοι του χωριού την είδαν ακόμα και έξω από τις αυλές τους.