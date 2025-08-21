Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Αρκαδία: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Βασκίνα

Άμεσα έσπευσε στο σημείο η Πυροσβεστική

Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

