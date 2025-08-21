Αρκαδία: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Βασκίνα
Άμεσα έσπευσε στο σημείο η Πυροσβεστική
Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025
