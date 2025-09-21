Αρκαδία: Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας για τον θάνατο του κυνηγού – “Ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα”

Μία απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Αρκαδίας όταν 4 άτομα αποφάσισαν να πάνε το πρωί του Σαββάτου (21/9) για κυνήγι.

Ένας 57χρονος έχασε την ζωή του όταν ο συνάδελφος του άκουσε μία κίνηση σε θάμνους και πιστεύοντας ότι είναι αγριογούρουνο πυροβόλησε και σκότωσε τον φίλο του. «Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος αδερφέ, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο STAR.

«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο όπως ήταν και οι δύο μέσα στα βάτα και τουφεκίστηκαν και ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα», συμπλήρωσε. Στο σημείο έσπευσε η ΕΛΑΣ αλλά και η θηροφυλακή. Ο 57χρονος ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, o 57χρονος ήταν παρών σε δυστύχημα σε κυνήγι αγριογούρουνου, στο οποίο είχε σκοτωθεί από λάθος ένας 18χρονος.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί πριν από περίπου επτά χρόνια. Τόσο ο 57χρονος που βρήκε σήμερα τραγικό θάνατο όσο και ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη, είχαν πάει τότε για κυνήγι, το οποίο μετατράπηκε σε τραγωδία αφού είχε χάσει τη ζωή του ένας 18χρονος που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον νονό του.