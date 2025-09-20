Αρκαδία: Τραγωδία με νεκρό 57χρονο κατά την διάρκεια κυνηγιού – Τον πέρασε για αγριογούρουνο και τον πυροβόλησε

Μία απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε σε περιοχή της Αρκαδίας το πρωί του Σαββάτου (20/9) με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 57χρονου.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ένας 57χρονος κυνηγός από την Αρκαδία, έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου στη διάρκεια κυνηγίου αγριόχοιρου, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα Αρκαδίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως άλλος κυνηγός από την Ηλεία και την περιοχή του Πύργου, άκουσε την κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυτματιστεί θανάσιμα ο 57χρονος κυνηγός.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι δύο κυνηγοί άνηκαν στην ίδια κυνηγετική ομάδα.

Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή, ενώ έχει επέμβει η Αστυνομία και δράστης και μάρτυρες, έχουν οδηγηθεί στο Α.Τ. Τροπαίων όπου δίνουν καταθέσεις για το περιστατικό.