Αργυρούπολη: 14χρονος έπεσε σε δύσβατο σημείο την ώρα που έκανε ποδήλατο

Ένας 14χρονος χρειάστηκε την επέμβαση της πυροσβεστικής, καθώς έπεσε από το ποδήλατο του σε δύσβατο σημείο στο Άλσος του Υμηττού στην Αργυρούπολη.

Συγκεκριμένα, χθες Μεγάλη Τετάρτη 8/4 στις 19:25 το απόγευμα η πυροσβεστική δέχθηκε τηλέφωνο για ανήλικο ποδηλάτη που έχει πέσει με το ποδήλατο του σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Πατητήρι στην Αργυρούπολη.

Άμεσα στο σημείο επιχείρησαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, ώστε να μπορέσουν να τον ανασύρουν από το δύσβατο σημείο.

Ο 14χρονος παραδόθηκε από την πυροσβεστική στο ΕΚΑΒ και από εκεί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων εκτός κινδύνου.