Αργοστόλι: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης – Αναζητείται ακόμα ένα άτομο

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασε η Αστυνομία για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσήλθαν στις αστυνομικές Αρχές δύο άνδρες, ένας 26χρονος Έλληνας κι ένας 22χρονος Αλβανός, τα οποία σε βιντεοληπτικό υλικό διακρίνονται να είναι μαζί με την 19χρονη λίγη ώρα πριν η κοπέλα εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στο πάρκο της πλατείας του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά.

Υπενθυμίζεται ότι, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, έφτασε στο σημείο και μετέφερε τη νεαρή στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Ο θάνατος της 19χρονης παραμένει μέχρι στιγμής ανεξήγητος. Το γεγονός ότι η κοπέλα εντοπίστηκε σε κεντρικό σημείο του Αργοστολίου και μάλιστα σε ώρα που η πόλη δεν είχε ακόμη «σβήσει» από τη νυχτερινή κίνηση προκαλεί ερωτήματα.

Σε ένα στοιχείο που περιπλέκει την υπόθεση, οι γιατροί που εξέτασαν την άτυχη κοπέλα δεν διαπίστωσαν τραύματα στο σώμα της ούτε σημάδια κακοποίησης. Οι γιατροί που είδαν τη 19χρονη δεν παρατήρησαν εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο.

Για την ώρα, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Οι ερευνητές δεν προχωρούν σε ασφαλή συμπεράσματα πριν ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές διαδικασίες, καθώς είναι αυτές που θα δείξουν αν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Καθοριστικά τα επόμενα 24ωρα

Η αγωνία στην οικογένεια της 19χρονης είναι τεράστια, ενώ στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου κυριαρχεί η αίσθηση ότι πρόκειται για μια υπόθεση με πολλά κενά. Ανθρωποι που γνώριζαν τη νεαρή μιλούν για ένα παιδί χαμηλών τόνων, με σχέδια για το μέλλον, την ώρα που οι δικοί της περιμένουν πλέον τις επίσημες απαντήσεις από την ιατροδικαστική έρευνα.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά, καθώς τα ευρήματα των εξετάσεων θα δείξουν προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η έρευνα και αν πίσω από τον αιφνίδιο θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι κρύβεται παθολογικό επεισόδιο ή κάτι πιο σκοτεινό.