Αργοστόλι: Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες ώρες της 19χρονης – Δεν είχε σημάδια κακοποιήσης, κλειδί η ιατροδικαστική εξέταση

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον μυστηριώδη θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς με την νεαρή να εντοπίζεται σε κεντρική πλατεία απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, έφτασε στο σημείο και μετέφερε τη νεαρή στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Ο θάνατος της 19χρονης παραμένει μέχρι στιγμής ανεξήγητος. Το γεγονός ότι η κοπέλα εντοπίστηκε σε κεντρικό σημείο του Αργοστολίου και μάλιστα σε ώρα που η πόλη δεν είχε ακόμη «σβήσει» από τη νυχτερινή κίνηση προκαλεί ερωτήματα.

Σε ένα στοιχείο που περιπλέκει την υπόθεση, οι γιατροί που εξέτασαν την άτυχη κοπέλα δεν διαπίστωσαν τραύματα στο σώμα της ούτε σημάδια κακοποιήσης. Οι γιατροί που είδαν τη 19χρονη δεν παρατήρησαν εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο.

Για την ώρα, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Οι ερευνητές δεν προχωρούν σε ασφαλή συμπεράσματα πριν ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές διαδικασίες, καθώς είναι αυτές που θα δείξουν αν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Εξετάζονται οι κινήσεις της πριν βρεθεί νεκρή

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις τελευταίες ώρες της ζωής της 19χρονης.

Πληροφορίες που εξετάζονται αναφέρουν ότι πριν εντοπιστεί βρισκόταν με δύο άτομα που είχαν στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι μαρτυρίες και οι επαφές της νεαρής κοπέλας λίγο πριν καταρρεύσει θεωρούνται κρίσιμες για την σύνθεση του παζλ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει εξαχθεί μέχρι στιγμής ασφαλές συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη.

Η αγωνία στην οικογένεια της 19χρονης είναι τεράστια, ενώ στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου κυριαρχεί η αίσθηση ότι πρόκειται για μια υπόθεση με πολλά κενά. Ανθρωποι που γνώριζαν τη νεαρή μιλούν για ένα παιδί χαμηλών τόνων, με σχέδια για το μέλλον, την ώρα που οι δικοί της περιμένουν πλέον τις επίσημες απαντήσεις από την ιατροδικαστική έρευνα.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά, καθώς τα ευρήματα των εξετάσεων θα δείξουν προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η έρευνα και αν πίσω από τον αιφνίδιο θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι κρύβεται παθολογικό επεισόδιο ή κάτι πιο σκοτεινό.