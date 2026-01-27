Αργίες 2026: Πότε «πέφτουν» Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα – Όλα τα τριήμερα της χρονιάς

Η Τσικνοπέμπτη και οι φετινές Απόκριες βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς ο Φεβρουάριος που πλησιάζει φέρνει μαζί του την έναρξη του Τριωδίου αλλά και τις πρώτες ευκαιρίες για ανάπαυλα μέσα στο 2026.

Το Τριώδιο ανοίγει επίσημα την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας το σύνθημα για τις μεταμφιέσεις και τις εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Πότε «πέφτουν» Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 12 Φεβρουαρίου, γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη, ενώ η κορύφωση έρχεται με την Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου. Η τελευταία αποτελεί και την πρώτη επίσημη αργία που δημιουργεί τριήμερο για το 2026, προσφέροντας την ιδανική αφορμή για τα παραδοσιακά Κούλουμα.

Πέρα από τις Απόκριες, η φετινή χρονιά κρύβει αρκετές ευκαιρίες για ξεκούραση, με ορισμένες από τις κύριες γιορτές να σχηματίζουν τριήμερα λόγω της ημέρας που «πέφτουν».

Όλα τα τριήμερα της χρονιάς