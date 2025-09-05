Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: «Το αν θα είμαι υποψήφιος για τη Μητρόπολη δεν το αποφασίζει ο Τραμπ»

Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής για την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία του κυκλώματος στην Κρήτη, διευκρινίζοντας ότι δεν σχετίζεται με εκκλησιαστική παρέμβαση για τη Μητρόπολη.

Όπως ανέφερε στο LiveNews, «Μέσα σε αυτή τη μεγάλη δικογραφία βρίσκονται αρκετά ονόματα. Δυστυχώς όμως μόνο το δικό μου όνομα έχει δοθεί στη δημοσιότητα». Επεσήμανε ότι η συνομιλία του αφορούσε την τελετή αγιασμού και το λείψανο του Αγίου Λουκά. «Εδώ εμείς οι Κρητικοί δεν έχουμε μόνο τα εκκλησιαστικά, θα πιούμε και το κρασί μας, θα κάνουμε και την παρέα μας. Όμως δεν μπορώ να ξέρω εγώ το μητρώο του καθενός».

Ο Αρχιμανδρίτης τόνισε ότι δεν ζήτησε και δεν θα ζητήσει παρέμβαση για εκκλησιακό αξίωμα, ενώ η εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία περιορίζεται σε διάλογο του αρχηγού του κυκλώματος με τον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο, σχετικά με την τοποθέτηση στη Μητρόπολη Χανίων. «Δεν ευθύνομαι εγώ αν κάποιος μίλησε για το όνομά μου», δήλωσε.

Σχετικά με την υποψηφιότητά του, εξήγησε ότι μετά την κοίμηση του πρώην Μητροπολίτη κυρού Δαμασκηνού είχε ζητηθεί να καταθέσει το όνομά του, αλλά δεν βρίσκεται στη λίστα: «Το αν θα είμαι υποψήφιος για την Μητρόπολη δεν είναι θέμα του Καμμένου ούτε του Τραμπ αλλά της συνόδου».

Τέλος, διευκρίνισε ότι τα δημοσιεύματα για ροζ βίντεο δεν τον αφορούν.