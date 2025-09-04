Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την εμπλοκή του με την κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα ποτέ παρέμβαση από κανέναν»

Το απόγευμα της Πέμπτης 04.09.2025, ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια στην εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία που αφορά το κύκλωμα της Κρήτης.

Σπάει τη σιωπή του και μιλά για το σκάνδαλο που συνδέει το όνομά του με το μαφιόζικο κύκλωμα στην Κρήτη.

«Δε ζήτησα ποτέ σε όλη μου τη ζωή την εκκλησιαστική παρέμβαση από κανέναν. Και ούτε πρόκειται να ζητήσω ποτέ”, δήλωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στη γνωριμία του με τον 57χρονο ξενοδόχο, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Γνωριζόμαστε αλλά το τελευταίο διάστημα είχαμε έρθει πιο κοντά, με την προϋπόθεση ότι είχε έρθει εδώ στην ενορία στις Στέρνες, είχε κάνει μια προσφορά για τους άπορους της ενορίας, και μετά μου ζητήθηκε σαν κληρικός να τελέσω έναν αγιασμό σε ένα εκκλησάκι που έχει στον χώρο του, όπου είναι του Αγίου Λαζάρου».

Αναφορικά με τη συνομιλία που φέρεται να δείχνει τον Αρχιμανδρίτη να υπόσχεται λείψανα του Αγίου Λαζάρου για να εξασφαλίσει υψηλότερη θέση στη Μητρόπολη, διευκρίνισε ότι η συζήτηση αφορούσε απλώς ένα τρισάγιο που θα τελούνταν στον χώρο του 47χρονου.

«Μου είπε θα έχει και κόσμο και είπα θα φέρω το ιερό λείψανο να προσκυνήσετε και έτσι μετά θα πάρουν την ευλογία οι πιστοί που θα είναι μαζί».

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι, «οι ιερείς έχουν ιερά λείψανα που μπορούν να τα πηγαίνουν σε ανθρώπους που να έχουν ανάγκη και να δίνουμε την ευλογία των αγίων».

Στη συνέχεια τόνισε πως είχε απουσιάσει για 17 χρόνια και τα τελευταία δύο έχει επιστρέψει στην περιοχή του.

«Δεν έχω καμία σχέση με τη μονή της Αγίας Τριάδος, αφήνουμε τη δικαιοσύνη όπως πολύ καλά έχει κάνει μέχρι σήμερα, να κάνει τη δουλειά της».

Όσον αφορά τη συνομιλία του 57χρονου ηγέτη του κυκλώματος με τον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο, κατά την οποία φέρεται να του ζητήθηκε παρέμβαση για την απόκτηση θέσης στη Μητρόπολη, ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν ζήτησε παρέμβαση από κανέναν.