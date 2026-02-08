Αποκαταστάθηκε η ζημιά που προκλήθηκε σε εταιρεία στις Αχαρνές μετά από επίθεση του Ρουβίκωνα

Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκλήθηκαν σε εταιρεία στις Αχαρνές μετά από επίθεση μελών του Ρουβίκωνα, τα οποία μπέρδεψαν το κτίριο με γραφεία της “Βιολάντα” που είχαν ως στόχο μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο των Τρικάλων.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της η ίδια η εταιρεία, τα μέλη του Ρουβίκωνα αποκατέστησαν την ζημιά που προκλήθηκε στην τζαμαρία των κεντρικών της γραφείων.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Η εταιρεία μας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ ενημερώνει ότι η ζημία που προκλήθηκε στην τζαμαρία των κεντρικών μας γραφείων στις Αχαρνές αποκαταστάθηκε πλήρως.

Το σύνολο του κόστους καλύφθηκε πλήρως από τον Ρουβίκωνας και το θέμα έχει ολοκληρωθεί!