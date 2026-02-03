Συνελήφθη το ηγετικό στέλεχος του Ρουβίκωνα για την επίθεση στη λάθος επιχείρηση στο Μενίδι

Στη σύλληψη του αρχηγικού μέλους του Ρουβικώνα προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης 3/2 οι αστυνομικές αρχές για την επίθεση με βαριοπούλες σε… λάθος επιχείρηση, που βρισκόταν δίπλα από τα γραφεία της “Βιολάντα” στο Μενίδι, που είχαν βάλει στόχο.

Ο συλληφθείς μεταξύ άλλων αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας για την επίθεση και της απείθειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή του, ο Ρουβίκωνας αναφέρει πως: “Πριν από λίγο, στη 01:30 τα ξημερώματα, αστυνομικοί της κρατικής ασφάλειας έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του συντρόφου και μέλους μας Γ.Κ, προκειμένου να τον συλλάβουν με την κατηγορία της ”ηθικής αυτουργίας”, έπειτα από ανακοίνωσή μας πως η εταιρεία που χτυπήθηκε χθες τα ξημερώματα θα αποζημιωθεί για την άδικη ζημιά που υπέστη.

Θέλησαν να τον συλλάβουν επειδή ανακοινώσαμε πως θα πληρώσουμε για τις ζημιές που υπέστη η εταιρεία δίπλα στα γραφεία της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στις Αχαρνές!

Αμέσως έσπευσαν στο σπίτι του συντρόφου μέλη του Ρουβίκωνα, αποτρέποντας την προσαγωγή και εν τέλει τη σύλληψή του. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για οποιαδήποτε άλλη επίθεση της ελληνικής αστυνομίας, τόσο σε σχέση με την επαπειλούμενη ”ηθική αυτουργία” σε βάρος του συντρόφου, αλλά και απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο μέλος μας. Η κρατική τρομοκρατία και οι διώξεις θα πέσουν στο κενό”.

Υπενθυμίζεται πως η επίθεση στην εταιρεία φυτοχωμάτων έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας 2/2, με τα μέλη του Ρουβίκωνα να πηδούν τα κάγκελα και να σπάνε με βαριοπούλες τις τζαμαρίες των γραφείων.

Στόχος τους, όμως, ήταν τα κεντρικά γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα”, στο εργοστάσιο της οποίας στα Τρίκαλα σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενες από τη φονική έκρηξη.

Τα γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας βρίσκονται πίσω από την εν λόγω επιχείρηση, στην οποία εισέβαλαν τα μέλη του Ρουβίκωνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή του, ο Ρουβίκωνας έγραψε “υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γράφεια της Βιολάντα στις Αχαρνές εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε. Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε “.