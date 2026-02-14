Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα – Κανονικά η κυκλοφορία στην Αθήνα

Η αποχώρηση των τρακτέρ άρχισε στις 11.00 από το Σύνταγμα προς τις εθνικές οδούς Αθηνών-Λαμίας και Αθηνών-Κορίνθου

Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα – Κανονικά η κυκλοφορία στην Αθήνα
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Με συντεταγμένο τρόπο και κορναρίσματα αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από το Σύνταγμα, όπου διανυκτέρευσαν.

Η αποχώρηση των τρακτέρ άρχισε στις 11.00 ακολουθώντας το δρομολόγιο: Σύνταγμα, Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Μεταξουργείο, από όπου κατευθύνθηκαν στις εθνικές οδούς Αθηνών- Λαμίας και Αθηνών- Κορίνθου.

Τα τρία τρακτέρ που είχαν φτάσει από την εθνική Αθηνών- Κορίνθου, φορτώθηκαν σε φορτηγά μεταφορικής και επιστρέφουν στην αφετηρία τους, ενώ τα 41 τρακτέρ που έφτασαν στην πρωτεύουσα από την βόρεια πλευρά, κατευθύνθηκαν στα διόδια Αφιδνών, όπου στις 13.00 άρχισαν να φορτώνονται σε πλατφόρμες και επιστρέφουν στην επαρχία.

Μετά την αποχώρηση των τρακτέρ άνοιξαν όλοι οι δρόμοι στην Αθήνα και πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

