Σε νέα απεργία προχωρούν οι ηθοποιοί στις 27 Δεκεμβρίου, αποφασίζοντας να κλείσουν τα θέατρα σε όλη τη χώρα εν μέσω της εορταστικής περιόδου. Η επίσημη ανακοίνωση του Σ.Ε.Η. σηματοδοτεί μια δυναμική κινητοποίηση του καλλιτεχνικού κόσμου, προκαλώντας μαζικές ακυρώσεις παραστάσεων στην καρδιά των Χριστουγέννων.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Σ.Ε.Η

«Σάββατο 27 Δεκέμβρη οι ηθοποιοί απεργούμε. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας και συνεχίζουμε μέχρι την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο.

Η απεργία του κλάδου μας στις 5 Δεκέμβρη έδειξε ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας.

Τα θέατρα έμειναν κλειστά γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε με απλήρωτες και αν ασφαλιστές πρόβες, με ωρομίσθια ένσημα, με παραστάσεις που ανεβοκατεβαίνουν κατά πως βολεύει την εργοδοσία.

Η αδιάλλακτη στάση και τα ψέματα της εργοδοσίας πήραν την απάντηση τους με απεργία στο 97% των θεάτρων.

Συνεχίζουμε με απεργία όλου του κλάδου δίνοντας τη μάχη για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπογράψουν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις.

Δεν υποχωρούμε.

Απαιτούμε:

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο

Μισθό 1250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις

Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις

Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη

Καλούμε σε:

Γενική συνέλευση την Πέμπτη 18/12

Συνέντευξη τύπου την Τρίτη 16/12

Απεργία το Σάββατο 27/1», αναφέρεται στην ανακοίνωση.