Απεργία διαρκείας των οδηγών ταξί από το πρωί της Τρίτης

Σε απεργία διαρκείας προχωρούν από τις 6 το πρωί αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου οι οδηγοί ταξί, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ρυθμίσεις που αφορούν τον κλάδο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Ο κ. Λυμπερόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, τόνισε ότι στον κλάδο επικρατεί «απογοήτευση και αγανάκτηση από το υπουργείο και από όλη την κυβέρνηση που στόχος και σκοπός τους είναι να εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα για να μας πάρουν τη δουλειά».

Όπως είπε, η απεργία θα συνεχιστεί «μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου» και μπορεί να διαρκέσει «τρεις – τέσσερις μέρες και βλέπουμε γιατί μετά θα έχουμε μεγάλους αγώνες ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο».

Eρωτηθείς τι αφορά η μεγαλύτερη αντίδρασή τους, είπε:

«Το άρθρο 52, ουσιαστικά απελευθερώνει την λειτουργεία των ΙΧ και ισοπεδώνει την δημόσια μεταφορά, δεύτερον τον φασιστικό νόμο περί ηλεκτροκίνησης, μας υποχρεώνουν από το 2026 όσα αμάξια αλλάζουν ή ότι άδεια δίνεται, αλλαγή ονόματος, πρέπει να είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τι πιο βρώμικο, τι πιο φασιστικό για να εξυπηρετήσει πάλι ιδιωτικά συμφέροντα;».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο αποκλεισμού αεροδρομίων, άφησε να εννοηθεί ότι κάτι τέτοιο βρίσκεται στα σχέδια των απεργών. «Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε όταν η πολιτεία νομοθετεί ουσιαστικά την κατάργηση της δημόσιας μεταφοράς και την δίνει σε ιδιωτικά συμφέροντα! Τι άλλο μπορεί να κάνει ο επαγγελματίας που του κλέβουν τη δουλειά και του βάζουν όρους λειτουργίας που είναι φασιστικοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος σημείωσε ακόμη ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τη Βουλή, ενώ η απεργία διαρκείας θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί και θα συνεχιστεί «μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος».